Henneplucht uit auto leidt agenten naar kilo’s hasj

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft afgelopen donderdag een 20-jarige man uit Groningen aangehouden in de wijk De Wijert voor het in bezit hebben van een flinke hoeveelheid drugs. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Tijdens een reguliere controle liep de bestuurder tegen de lamp. Tijdens de controle roken de agenten namelijk een sterke henneplucht. Daarop besloten de politiemensen het voertuig waar de man in reed te onderzoeken. Daarbij werd er drugs aangetroffen. De bestuurder werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Op het bureau vond tevens een uitgebreid onderzoek plaats in de auto. Agenten troffen ruim vier kilo hasj aan. Tevens werden er flesjes met een vloeistof en meerdere gripzakjes met hasj en hennep aangetroffen. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 44.000 euro. De auto is in beslag genomen en de bestuurder zit nog vast.