Henk Binnendijk van RTV Noord overleden

nieuws

Foto: RTV Noord

Journalist Henk Binnendijk, één van de grondleggers van RTV Noord, is woensdag overleden. Dat meldt de omroep donderdagochtend. Hij werd 67 jaar.

Binnendijk was meer dan veertig jaar actief bij de regionale omroep. Hij wordt gezien als aanjager van bekende radio- en tv-programma’s als Altijd wat Anders, De Bijrijder en Toeters en Bellen. Ook presenteerde hij vele programma’s.

Binnendijk werd geboren in Deventer. Hij volgde de School voor Journalistiek in Utrecht en bleef na zijn stage bij de RONO actief bij deze voorganger van RTV Noord. Vanaf 1989 was hij bovendien correspondent voor de Volkskrant. Begin jaren negentig werkte hij aan de fundamenten van TV Noord. In 1998 stond hij, samen met de eerder dit jaar overleden Rens van Stralen, aan de basis van de website van de omroep. Binnendijk overleed woensdag aan de gevolgen van een ongeneeslijke ziekte.