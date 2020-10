Haydnschool staakt fysieke lessen door corona onder leerkrachten

nieuws

Foto: Henk-Jan van der Klis via Flickr (CC 2.0 SA)

Op OBS Joseph Haydn in de Stad worden zeker een week geen fysieke lessen meer gegeven. Dat blijkt uit een mail van de school aan de ouders, zo meldden verschillende media maandagmiddag. Coronabesmettingen onder het personeel zijn de oorzaak van de sluiting.

Volgens de school waren afgelopen vrijdag nog vijf leerkrachten besmet met het coronavirus. maar dit aantal is in het weekend zijn opgelopen naar tien infecties. Ook een medewerker van de opvang tussen de middag is besmet. Van vier medewerkers is de testuitslag nog niet bekend.

De school meldt dat, in overleg met het bestuur en wethouder Jongman, besloten is om de lessen voor een week te staken.