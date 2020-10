Hayden Jeugd Strijkorkest blij met alsnog toekennen subsidie

nieuws

Foto: Website: Haydn Jeugd Strijkorkest

Het Peter de Grote festival en het Haydn Jeugd Strijkorkest krijgen alsnog subsidie. De Kunstraad adviseerde eerder beide instellingen geen subsidie te verlenen.

De gemeente besloot hier echter van af te wijken omdat er anders relatief weinig geld gaat naar talentontwikkeling in de klassieke muziek. Het Peter de Grote festival krijgt 65 duizend euro en het Haydn Jeugd Strijkorkest 31 duizend euro.

Het Haydn Jeugd Strijkorkestorkest had de afgelopen maanden op diverse manieren actie gevoerd om alsnog subsidie te krijgen. “Dit is natuurlijk geweldig nieuws”, aldus orkestmanager Anna de Vries. “Dit is heel belangrijk om de talentontwikkeling te borgen. We begeleiden een heleboel jonge talenten die uiteindelijk op het conservatorium of bij het Noord Nederlands Orkest terecht komen. Als je ons daaruit weg haalt krijg je een enorme kaalslag. Ik ben blij dat ze de waarde van ons en het Peter de Grote festival inzien”.