Harde wind zorgt voor schade in Paterswolde en bij Vindicat

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De harde wind heeft woensdagavond op een aantal plekken in en rond de stad voor schade gezorgd. Het KNMI had vanwege de situatie ‘code geel’ afgekondigd.

Het ging onder andere mis op de Meerkoetlaan in Paterswolde. “Achter een woning dreigde een boom om te waaien”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Omdat het om een gevaarlijke situatie ging werd de brandweer van Eelde opgeroepen. De brandweerlieden hebben met een kettingzaag de boom in mootjes gezaagd. Binnen een half uur was de klus geklaard en kon de brandweer terugkeren.”

In de binnenstad verloor een hekwerk de strijd met de wind. “Het gaat om een hek dat langs Vindicat en The Market Hotel staat”, zegt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Door de harde wind is het hekwerk op straat terecht gekomen. Dit zorgt voor wat hinder voor fietsers, stad- en lijnbussen en taxi’s.”

De wind haalde aan het eind van de middag aan. Op het meetstation op Groningen Airport Eelde werd in de avond een windstoot van 88 kilometer per uur gemeten. De maximum windsnelheid op het station bedroeg een windkracht 7. Elders in het land moest de brandweer op verschillende plekken in actie komen. Onder andere in de regio Haaglanden en het Gelderse Ermelo ontstond stormschade. Inmiddels is de wind gaan liggen en heeft het KNMI ‘code geel’ weer ingetrokken.