Harde wind velt boom die deels op Rijksstraatweg beland

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Harense brandweer moest zaterdagavond in actie komen op de Rijksstraatweg in Haren. Door de harde wind was een boom omgewaaid.

De melding van een stormschade kwam rond 22.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Even later werd bijstand gevraagd van een hoogwerker van de Stadse brandweer. Incidentfotografen melden dat een boom omgewaaid was die daarmee een voet- en fietspad en een deel van de Rijksstraatweg blokkeerde. Met behulp van een kettingzaag werd de boom in mootjes gezaagd. Met de hoogwerker werden uit voorzorg loshangende takken verwijderd.

Begin september moest de brandweer op dezelfde plek ook al in actie komen. Toen was er een boom omgewaaid die op een woning was beland. Acht weken na dit incident wordt er nog altijd gewerkt om de schade die toen ontstond te herstellen.