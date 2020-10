Handhavers vinden lachgaspatronen in speeltuin bij kinderdagverblijf

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Handhavers van de gemeente Groningen hebben maandag lachgaspatronen aangetroffen in een speeltuin bij een kinderdagverblijf in Haren. Dat wordt gemeld op Twitter.

De vondst werd gedaan aan de Waterhuizerweg in het Groningse dorp. Behalve lachgaspatronen werden er in de speeltuin ook ballonnen en drankflessen aangetroffen. De boa’s stellen dat zulke spullen niet op deze plek horen en dat zij de jeugd boa’s verwittigen om de zaak op te pakken.

Vorige week maakte de Veiligheidsregio Groningen bekend dat er voor de Groningse Diepenring een ‘lachgasklok’ geldt. De verkoop en het gebruik van lachgas is tussen 20.00 en 07.00 uur verboden. Ook mag je in dit gebied niet in het bezit zijn van deze spullen.