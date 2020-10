Halve Marathon van Haren gaat niet door in 2021

nieuws

Foto: flickr.com/photos/srgblog/

De Halve Marathon van Haren die in maart 2021 gehouden zou worden gaat niet door. Dat heeft de organisatie vrijdagavond bekendgemaakt op haar Facebook-pagina.

Oorzaak van het niet doorgaan is de coronacrisis. “Gezien de zeer onzekere tijden heeft de organisatie van de Halve Marathon van Haren nu al besloten om de editie van 6 maart 2021 niet door te laten gaan.” De organisatie schrijft verder dat voor het doorgaan van het evenement een vergunning nodig is. Deze vergunning wordt pas op het allerlaatste moment afgegeven. De organisatie zegt dat het niet te doen is om aan de constant wijzigende regels te voldoen. “Hierdoor worden ons teveel beperkingen opgelegd om er een mooie en veilige loop van te maken.”

De volgende editie die nu gehouden gaat worden vindt plaats op 5 maart 2022.