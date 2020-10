Haags avontuur stopt in maart 2021 voor William Moorlag

nieuws

Kamerlid William Moorlag van de Partij van de Arbeid komt na de verkiezingen van maart 2021 niet terug in de Tweede Kamer. Dat heeft de oud-gedeputeerde van Groningen op Twitter laten weten.

“Een politiek ambt, zoals het Kamerlidmaatschap, kan je vergelijken met een geleende fiets; op enig moment moet je hem weer inleveren. Voor mij is dat in maart 2021”, schrijft Moorlag. De in Onderdendam geboren politicus zat sinds oktober 2017 in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen, een half jaar eerder, stond hij op plaats 9 op de kandidatenlijst. Echter vanwege voorkeursstemmen zakte hij een plekje en kwam uiteindelijk niet in de Kamer terecht. Na het vertrek van Jeroen Dijsselbloem kwam Moorlag alsnog in de Kamer. De afgelopen jaren hield hij zich bezig met de portefeuilles economische zaken, klimaat, landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

De politieke carrière van Moorlag begon in 2003 toen hij lid werd van Provinciale Staten. In juni 2009 werd hij gedeputeerde waarbij hij zich vooral bezig hield met de aardbevingscompensatie. In 2015 was hij lijsttrekker van de PvdA bij de Statenverkiezingen. Hij stapte echter op na een verkiezingsnederlaag.

