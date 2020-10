Grote drukte bij commerciële coronatestlocatie in Hoogkerk

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

Het wordt steeds drukker bij de commerciële coronatestlocatie in Hoogkerk. Afgelopen maandag en dinsdag ging het om tientallen mensen meer dan normaal, woensdag werden er in totaal 200 test afgenomen. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden woensdagavond.

De locatie in Hoogkerk maakt onderdeel uit van het commerciële testbedrijf HetHuisartslab. Behalve in Hoogkerk hebben zij vestigingen in Siddeburen, Emmen, Meppel en Nieuw-Amsterdam. Op deze locaties samen ging het afgelopen maandag en dinsdag om zo’n 150 extra testaanvragen. Volgens een woordvoerder willen de meeste mensen die zich laten testen naar Duitsland. Maar ook bestemmingen als Bali en Dubai worden genoemd.

Duitsland zette vorige week de noordelijke provincies op kleurniveau rood. Dit betekent dat als je naar Duitsland wilt, je een negatieve coronatest bij je moet hebben. Deze test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Kun je dit bij een controle niet laten zien dan moet je twee weken in quarantaine. Steeds meer mensen kiezen ervoor om bij een commercieel bedrijf zich te laten testen omdat door de grote drukte bij de GGD’en de wachttijd daar flink kan oplopen.