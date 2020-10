Groningse studenten worden regelmatig ongewenst gedrogeerd

nieuws

Foto via pxhere.com (Publiek Domein)

Uit onderzoek van de Universiteitskrant blijkt dat tussen de drie en zeven procent van de Groningse studenten wel eens tegen zijn zin is gedrogeerd.

In totaal werden 374 studenten ondervraagd, zowel op papier als online. Hoewel ze de symptomen (verwarring, duizeligheid, misselijkheid, blackouts, vermoeidheid en/of seksuele opwinding) herkennen, kunnen veel studenten niet met zekerheid zeggen dat het hen is overkomen. Zesenzestig procent van de respondenten die gedrogeerd werden was vrouw. De meeste incidenten vonden plaats tijdens het uitgaan, maar ook op festivals, bij studentenverenigingen en zelfs thuis werden mensen tegen hun wil gedrogeerd.

De getroffen studenten vertellen over onder andere black-outs en berovingen. Veel studenten geven aan dat ze de herinnerring hebben verdrongen. Eén slachtoffer ontwaakte bijvoorbeeld in een vreemd bed dat onder het bloed zat: “Ik dacht altijd dat zoiets mij niet zou overkomen, maar inmiddels weet ik wel beter.”