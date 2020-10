Groningse politie: ‘Direct een bekeuring bij corona-overtredingen’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten in Groningen hebben de instructie gekregen om direct een bekeuring uit te delen als de coronaregels worden overtreden. Daarover schrijft de Leeuwarder Courant.

Behalve Groningse agenten hebben ook Drentse en Friese politiemensen deze instructie gekregen. “Mensen gaan het absoluut merken. Politieagenten gaan intensiever handhaven op het naleven van de regels”, zegt algemeen commandant Sylvia te Wierik van het coronateam van de politie tegen de Leeuwarder Courant. Dat er strenger gehandhaafd gaat worden komt vanwege de oplopende besmettingscijfers. “Wij zien natuurlijk ook de zorgelijke ontwikkeling rond de besmettingen. Tegelijkertijd zien we gedrag bij groepen mensen dat maakt dat we intensiever gaan optreden.”

Dit betekent dat als agenten zien dat er na 20.00 uur op straat alcohol wordt gedronken of als men met teveel mensen samenkomt, er direct een boete van 95 euro wordt uitgedeeld. Hetzelfde geldt voor het niet in acht nemen van de anderhalve meter afstand. Volgens Te Wierik blijkt dat vooral jonge mensen moeite hebben om zich te houden aan de regels. Wel vult de nationaal commandant aan dat het maatwerk blijft. Zo is er nog altijd de mogelijkheid om een waarschuwing te geven. Echter, mocht er een waarschuwing gegeven worden dan wordt sowieso de naam van de persoon genoteerd zodat bij herhaling er alsnog een bekeuring volgt.