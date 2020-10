Groningse mbo-scholen: “Dringend advies om mondkapje te dragen”

nieuws

foto: André Huitenga

Groningse mbo-scholen geven per direct het dringende advies aan studenten en medewerkers om mondkapjes te dragen. Dat laten de instellingen weten op hun websites.

“We geven het dringende advies aan onze studenten, medewerkers en bezoekers om een mondkapje te dragen wanneer zij zich bewegen in onze lokalen en gebouwen”, melden de scholen. “De anderhalve meter afstand-regel blijft onverkort van kracht.” Het Alfa-college, Noorderpoort, Menso Alting, Terra MBO en Drenthe College slaan daarmee een andere weg in dan minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs vrijdag schetste. Zij liet weten dat een mondkapje op het mbo, hoger onderwijs en universiteit niet nodig is. De scholen schrijven echter: “We vinden het belangrijk om duidelijkheid te geven en daarmee bij te dragen aan een zo veilig mogelijk en comfortabel mogelijk verblijf in onze gebouwen”.

De scholen gaan er vanuit dat er zelf mondkapjes worden meegebracht. Mocht iemand het onverhoopt vergeten dan zijn er op de locaties ook een aantal beschikbaar. De kapjes worden gedragen bij bewegingen door lokalen, werkruimtes en gebouwen bij bijvoorbeeld leswisselingen, toiletbezoek en vertrek. Als men op een plek zit waar anderhalve meter afstand tot anderen gewaarborgd is, dan mag het mondkapje af. Medewerkers wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken.

Eerder gaven de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen al het dringende advies aan studenten en personeel om mondkapjes te dragen.