Gronings Kamerlid helpt door fout motie aan meerderheid

Stieneke van der Graaf

Een motie van de PVV over een forse structurele verhoging van de zorgsalarissen kon dinsdag op een meerderheid rekenen nadat het Groningse Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) per ongeluk voor had gestemd.

Uiteindelijk stemden er 69 Kamerleden voor de motie en waren er 67 tegen. Vrij snel na de stemming liet Van der Graaf weten dat ze per ongeluk voor de motie had gestemd terwijl ze eigen tegen wilde stemmen. Van der Graaf’ partijgenoot Joël Voordewind heeft daarop contact gezocht met Kamervoorzitter Khadija Arib. Arib heeft echter te kennen gegeven dat het niets aan de uitslag veranderd maar dat de opmerking wel wordt meegenomen in het officiële verslag.

Vergelijkbare moties van de PVV en de SP konden de afgelopen maanden steeds net niet aangenomen worden. Het kabinet is tegen een verhoging van de zorgsalarissen omdat ze vinden dat de lonen de afgelopen jaren al flink gestegen zijn. Wel heeft men een zorgbonus beschikbaar gesteld voor medewerkers die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten. De motie die nu aangenomen is moet in principe uitgevoerd worden hoewel het kabinet er ook een eigen draai aan kan geven.