Groninger Studenten Cabaret Festival verhuist (voor één keer) naar Spijkenisse door corona

De coronamaatregelen dwingen de organisatie van het 34ste Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF) tot een alternatieve vorm. Er wordt eenmalig uitgeweken naar Theater de Stoep in Spijkenisse, in plaats van de vertrouwde Stadschouwburg in Groningen. Dat maakte de organisatie donderdagmiddag bekend.

Tijdens deze avond zal er gestreden worden om de Juryprijs, de Persoonlijkheidsprijs en de Publieksprijs. Het beperkt aanwezige publiek bij de finale, maar ook de kijkers van de speciale gratis livestream, kunnen hun stem uit te brengen op hun favoriete deelnemer als de winnaar/winnares van de Publieksprijs.

De deelnemers van dit jaar, die worden geregisseerd door oud-cabaretière en actrice Audrey Bolder zijn Eva Willems, Ramon Chatrer, Luuk Ransijn en Felix van den Berg.