Groninger rijdt 240 km per uur bij Leidschendam

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een 20-jarige inwoner van Groningen is in de nacht van woensdag op donderdag na een achtervolging aangehouden in Leidschendam. Dat ging gepaard met bizar hoge snelheden.

Toen surveillerende agenten zagen dat een auto te hard reed op de A4, wilden zij deze tot stoppen dwingen. De bestuurder negeerde het stopteken en reed door. Tijdens de daaropvolgende achtervolging bereikte de vluchtauto snelheden van ruim 240 km/uur, haalde andere weggebruikers in en reed met hoge snelheid ter hoogte van Stompwijk langs wegwerkzaamheden.

Een andere politiewagen kon de auto laten stoppen in Leidschendam. De bestuurder en bijrijder werden ingerekend. De chauffeur bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs. Hij heeft hiervoor al zes keer een proces-verbaal gekregen. De auto is in beslag genomen.

Tijdens de fouillering vonden de agenten een paar duizend euro aan contant geld in de onderbroek van de verdachte. Dat geld is in beslag genomen. De Groninger kreeg een proces verbaal voor gevaarlijk rijgedrag/snelheid, rijden zonder geldig rijbewijs en witwassen. De bijrijder is kort na zijn aanhouding vrijgelaten.