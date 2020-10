Groninger Museum start kaartverkoop Stones-tentoonstelling; eerste zaterdag volledig uitverkocht

nieuws

De voorverkoop voor The Rolling Stones – Unzipped in het Groninger Museum is donderdag begonnen. Inmiddels zijn de tickets voor tijdsloten op de eerste zaterdag volledig uitverkocht.

Voorlopig zijn alleen de tijdsloten voor de eerste week van de tentoonstelling (14 t/m 20 november) beschikbaar. Dat doet het museum in verband met de coronamaatregelen. In november komt het museum met tijdsloten voor meer data. Het museum verruimt gedurende de expositie de openingstijden van 10 tot 22 uur.

The Rolling Stones – Unzipped is vanaf 14 november te zien en duurt tot 28 februari volgend jaar. Het Groninger Museum toont ruim 400 originele objecten uit de verzameling van de Stones. Instrumenten, stage designs, audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, kostuums, postermateriaal, albumcovers en zelfs hun studio en het bescheiden verblijf in Edith Grove in Londen.