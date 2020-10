Groninger Museum koopt De Ploeg-schilderij van Henk Melgers

nieuws

Afbeelding: Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft het schilderij Twee Naakten van Henk Melgers aangekocht, met steun van de Vereniging Vrienden van het Groninger Museum.

Melgers (1899-1973) was van 1925 tot eind jaren 30 lid van kunstenaarsvereniging De Ploeg. Zijn betrokkenheid was echter wisselend. Dit schilderij komt uit de periode waarin hij in Groningen werkte en actief bij De Ploeg betrokken was. Melgers woonde in die periode maar twee jaar in Groningen, en was ook lid van andere kunstenaarskringen, zoals de Socialistische Kunstenaars Kring en De Onafhankelijken.

Het werk was al eerder in het museum te zien, namelijk in 2018 tijdens de tentoonstelling Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928. De verwachting is dat het vanaf begin 2021 weer in het museum te bewonderen zal zijn.