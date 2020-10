Groninger brandweer op zoek naar nieuwe vrijwilligers

nieuws

Foto: Joey Lameris - Lameris Fotografie

De Groninger brandweer is dinsdag een wervingscampagne begonnen om veertig tot zestig nieuwe brandweervrijwilligers aan te trekken.

In de provincie Groningen zijn zowel beroeps- als vrijwillige brandweermensen werkzaam. De beroepsbrandweermensen werken op de posten Sontweg en Vinkhuizen. De 736 brandweervrijwilligers bemannen de andere 37 kazernes. In de gemeente Groningen gaat het daarbij om de blusgroepen in Haren en Ten Boer. Door natuurlijk verloop stoppen jaarlijks zo’n 7% van de vrijwilligers. Vanwege de coronacrisis konden er eerder dit jaar geen normale wervingscampagnes plaatsvinden. Daarom is besloten de krachten te bundelen en een grote wervingscampagne te lanceren.

“We zijn op zoek naar nuchtere en praktische mensen met een hulpverlenershart, die deel uit willen maken van een hecht team”, schrijft brandweer Groningen. “Want hulpverlenen doe je samen! Belangrijk is dat je woonachtig bent in de buurt van een post. Werk je in ploegendienst, parttime of ben je overdag beschikbaar? Dan komen we graag met je in gesprek. Heb je geen brandweerervaring? Geen probleem, want de brandweer verzorgt je opleiding.”

Meer informatie is te vinden op deze website. Op de pagina kunnen mensen zich ook aanmelden.