Groningen opent eerste Slimotheek van Nederland

Vanaf 2 november opent in de Vondelflat in Groningen de eerste Slimotheek van Nederland. Hier kunnen ouderen en mantelzorgers slimme technologie, zoals een robotstofzuiger, een kalenderklok, een slimme deurbel, een eenvoudige tablet met beeldbellen of een makkelijke afstandsbediening, zelf uitproberen.

Bij de Slimotheek krijgen mensen ook hulp en uitleg bij het maken van de juiste keuze uit al die producten. De Slimotheek biedt hulp bij installatie en vragen tijdens de eerste periode van gebruik. Na de gratis uitleenperiode kunnen mensen de producten aanschaffen of terugbrengen.

De gedachtegang bij dit initiatief is, dat de acceptatie van technologie bij ouderen wordt versneld wanneer ze het zelf uit kunnen proberen, met goede begeleiding. Volgens de initiatiefnemers (GeneratieThuis en de gemeente Groningen) zijn de producten prettig voor de sociale contacten en helpen ze het gevoel van eenzaamheid te bestrijden, omdat het belemmeringen voor contact wegneemt. Daarnaast ondersteunen de technologische oplossingen mensen bij het langer zelfstandig blijven wonen.

De Slimotheek opent op 2 november aanstaande in de Vondelflat aan de Vondellaan in Groningen en is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 – 16:00 uur.