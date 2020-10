Grondwerkzaamheden zonneweide Glimmen begonnen

nieuws

Foto: Menno Visser - zonneweideglimmen.nl

Aan de Zuidlaarderweg in Glimmen zijn afgelopen dagen de grondwerkzaamheden voor de zonneweide Glimmen begonnen. De bedoeling is dat er begin volgend jaar elektriciteit geleverd gaat worden.

De zonneweide wordt gerealiseerd tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op het terrein van een voormalige boomkwekerij. Het gaat om een terrein van 1,8 hectare groot. “Onder regie van Landschapsbeheer Groningen heeft een bedrijf uit Drachten een aantal dunne bomen verwijderd en versnipperd”, laat de Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen weten. “De houtsnippers gaan we later toepassen in houtwallen. De wortels van de bomen zijn uit de grond gefreesd. Binnenkort begint een loonbedrijf met de grondwerkzaamheden, zoals het graven van waterpartijen en het aanbrengen van glooiingen. In een later stadium wordt de beplanting aangebracht en wordt de grond ingezaaid.”

Inmiddels zijn er ruim 3.100 zonnepanelen gereserveerd. Er zijn nog ongeveer duizend panelen beschikbaar. Mensen uit de regio Glimmen, Haren, Groningen-Zuid, Peize, Eelde, Vries, Midlaren, Kropswolde en Westerbroek kunnen voor 250 euro een paneel aanschaffen. De zonneweide is het grootste postcoderoos-project van het Noorden.

