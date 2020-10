GIJS nog niet in actie: IJshockeycompetitie uitgesteld

sport

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie. GIJS Groningen - Amsterdam Tigers

GIJS komt voorlopig nog niet in actie in de eerste divisie van het ijshockey. De ijshockeybond heeft besloten de competitie uit te stellen.

Dat heeft te maken dat de BeNe-league dit seizoen niet door gaat. In deze Belgische-Nederlandse competitie zitten vijf Nederlandse club. Door de aangescherpte coronaregels mag er voorlopig geen publiek komen. De Nederlandse clubs vrezen dat dit langer gaat duren dan de aangekondigde drie weken en willen geen financiële risico’s nemen en zijn uit die competitie gestapt. De ijshockeybond wil de spelers van deze clubs de gelegenheid geven om naar andere verenigingen te gaan.

‘We hebben deze week uitgebreid overlegd met teams uit de eerste divisie en uit de BeNeLeague om tot een gezamenlijke oplossing te komen”, aldus voorzitter Jan Hopstaken van de ijshockeybond. “Doelstelling daarbij is ook om de bestaande eerste divisie zo veel mogelijk te waarborgen, want ook voor hen is dit een vervelende situatie. Daar is keihard gewerkt richting het komende seizoen. Afgelopen woensdag is daarover een bestuursbesluit genomen, waarover we zo spoedig mogelijk over naar buiten treden.’