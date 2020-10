GGD: “Geen structurele problemen bij coronacijfers”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Er zijn geen structurele problemen bij de registratie van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt de GGD naar aanleiding van verschillende storingen die de afgelopen week speelden. Dat meldt de NOS.

De storingen hebben als gevolg dat het beeld van de dagelijkse coronacijfers vertekend wordt. Op de ene dag zijn er veel minder besmettingen omdat niet alle cijfers binnen komen, op de andere dag valt het cijfer hoger uit omdat er inhaalslagen worden gemaakt. Volgens een woordvoerder van de GGD’en gaat het om verschillende problemen die de voorbije periode speelden. Zo ging het zaterdag om een ICT-storing in een computersysteem dat twee andere belangrijke systemen met elkaar verbindt. Woensdag was er een ICT-probleem bij het systeem voor bron- en contactonderzoek.

Een woordvoerder legt uit dat het systeem indertijd aangelegd is met het idee dat hooguit enkele tientallen mensen er tegelijkertijd in kunnen werken. Nu zijn dat er meer dan 4.000. Hierdoor piepen en kraken de systemen. Inmiddels zouden de systemen geschikt zijn gemaakt voor grotere aantallen. Ook de politiek is niet blij nu de dagelijkse cijfers zo belangrijk zijn in de verdere te nemen stappen. Wel laat het kabinet weten dat er voornamelijk gekeken wordt naar de weekcijfers.