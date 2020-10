GGD: “Afgelopen week 603 nieuwe besmettingen, helft bij jongeren tot 29 jaar”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week woensdag 603 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de wekelijkse update van GGD Groningen.

Met de 603 nieuwe besmettingen komt het totaal aantal positieve gevallen nu op 2.509 personen. “Van de 603 nieuwe besmettingen is nog altijd bijna de helft tussen de 20 en 29 jaar oud”, schrijft de GGD. “Vijftien procent was jonger dan 20 jaar waarvan 2,3 procent tussen de 5 en 14 jaar is en de rest is ouder dan 14 jaar. Slechts 2,2 procent van de nieuwe besmettingen is ouder dan 70 jaar.”

Tekst gaat verder onder de infographic

In een kwart van de gevallen is de bron bekend

In de provincie Groningen blijft het aantal besmettingen fors oplopen. Voor de GGD is het lang niet meer altijd duidelijk waar het virus wordt opgelopen. “Bij het aandeel waarvan een vermoedelijke bron bekend is, ongeveer een kwart van de gevallen, lag deze in ruim 60% in de thuissituatie. Bij 16% gaat het om vrijetijdsbestedingen als sport, studentenactiviteiten en vriendenbezoeken.”

Virus verspreidt zich over de provincie

Volgens de GGD komt twee derde van het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen week uit de gemeente Groningen. “Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag in deze gemeente de afgelopen week op 172 per 100.000. Er zijn meerdere kleine clusters, vooral in familie- en vriendenkring. Ook worden besmettingen gezien in enkele zorginstellingen in de provincie, met name onder medewerkers. We zien deze week geen grote clusters. Het virus verspreidt zich inmiddels over onze provincie, met zoals aangegeven een concentratie in de stad.”

Afgelopen week werden er op de testlocaties in Groningen, Veendam en Delfzijl 6.028 mensen getest. Van hen bleken 564, 9,4%, positief te zijn.