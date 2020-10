‘Herhaal niet de fout uit eerste golf; maak maatregelen regionaal’

nieuws

Jochen Mierau - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Omdat de uitbraak van het coronavirus opnieuw grote regionale verschillen laat zien, roept gezondheidseconoom Jochen Mierau van Rijksuniversiteit Groningen op om de coronamaatregelen nu proportioneel te maken aan de regionale situatie. De professor roept het Rijk daarom via Twitter op om niet over te gaan op een algehele landelijke lockdown.

Volgens Mierau leidt een nationale lockdown tot onnodige schade aan de economie en de gezondheid van de inwoners van gebieden waar de lokale situatie er nu niet om vraagt. Het draagvlak voor een dergelijke lockdown is daardoor beperkt, zo stelt de gezondheidseconoom. “Ga op zoek naar maatregelen per Veiligheidsregio die, in samenspraak met de bovenregionale ROAZ regio’s, in verhouding staan tot de regionale context”, zo schrijft Mierau op Twitter.

Meer en meer deskundigen in Nederland dringen nu aan op een strenge lockdown om het virus in te dammen. In bijvoorbeeld het RedTeam, een groep van twaalf deskundigen die het kabinet (ongevraagd) adviseren over de corona-aanpak, gaan stemmen op om alleen supermarkten en apotheken open te houden en de scholen voor twee weken te sluiten.

Een nationale lockdown leidt tot onnodige gezondheids- en economische schade in gebieden waar de lokale situatie er niet om vraagt en moet voorkomen worden. Regionale lockdowns zijn natuurlijk wel een middel voor regio’s met hoge een hoge besmettingsgraad. 1/3 — Jochen Mierau (@JOMierau) October 23, 2020

De vorige poging tot regionale beleid was te abrupt. Nu weten we meer over regionale inrichting van beleid om het te laten slagen. Ga op zoek naar maatregelen die per VR regio, in samenspraak met de bovenregionale ROAZ regio’s, in verhouding staan tot de regionale context. 3/3 — Jochen Mierau (@JOMierau) October 23, 2020