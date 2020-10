Gestolen scooter na achtervolging in beslag genomen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De politie heeft zondagavond na een achtervolging een scooter in beslag genomen. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Politieagenten kregen rond 23.00 uur een scooter in het vizier op de Savornin Lohmanlaan. De scooter trok de aandacht omdat deze erg hard reed. “Het voertuig bevond zich op dat moment in een 30-kilometerzone”, vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen tegen 112groningen.nl. “Agenten wilden daarop de scooterrijder controleren. Echter na het geven van een stopteken ging de scooterrijder er snel vandoor.” Er volgde een achtervolging waarbij er met hoge snelheid door een woonwijk werd gereden.

De achtervolging kwam ten einde nabij de Beethovenlaan. “Verschillende surveillancewagens waren ondertussen door de meldkamer aan de melding gekoppeld. De scooterrijder dumpte het voertuig in een steeg en ging daarna te voet verder. Ondanks dat de buurt werd uitgekamd werd er niemand meer aangetroffen.” De scooter werd in beslag genomen. Op het bureau bleek dat het voertuig als gestolen te boek stond. De politie doet verder onderzoek in de zaak.