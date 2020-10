Gemeenteraad nog niet overtuigd om met afvalverwerker Omrin in zee te gaan

nieuws

Foto Ben Guldenaar

De Groningse gemeenteraad is nog niet overtuigd om vanaf 1 januari 2022 het afval aan te bieden aan het Friese afvalverwerkingsbedrijf Omrin. Dat bleek woensdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Het huisvuil in de gemeente wordt op dit moment aangeboden aan Attero. Dit contract loopt over ruim een jaar af. Groningen wil samen met de gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland het afval aan gaan bieden aan Omrin. Volgens wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) kan het Friese bedrijf Groningen namelijk goedkoper bedienen en presteert het beter op het gebied van afvalscheiding, CO2-uitstoot en meer recycling. Chakor is zo onder de indruk van de visie en de ambitie van de Friezen dat ze voor ruim 1 miljoen euro aandeelhouder wil worden.

De gemeenteraad is echter minder enthousiast. De Partij voor de Dieren liet weten dat het bedrijf niet echt goed bekend staat en dat er al jaren gedoe is met rechtszaken. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede haalde ook de afvalverbrander aan die in Harlingen staat, pal naast de Waddenzee waar diersoorten leven die met uitsterven bedreigd worden. De Wrede begrijpt niet waarom de afvalverwerking niet openbaar aanbesteed wordt. Op dat punt kreeg ze bijval van de Stadspartij, 100% Groningen, de PVV en de VVD.

D66 en GroenLinks lieten weten dat er niet genoeg informatie beschikbaar is om een goede keuze te kunnen maken. Wethouder Chakor gaat hierin mee door een extra bespreking in te lassen zodat de gemeenteraad meer achtergrondinformatie kan krijgen.