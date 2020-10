Gemeentebestuur wil meer bladeren terug voor gekapte bomen

nieuws

Foto: Wikimedia Images via Pixabay

Het gemeentebestuur wil af van het één-op-één compenseren van gekapte bomen. In plaats daarvan moet een nieuwe beleidsregel zorgen voor ‘herplant naar kroonvolume’, waarbij een gelijkwaardige hoeveelheid volume aan bladgroen wordt herplant na de kap van een boom. Dat laat het college donderdag weten in een brief aan de gemeenteraad.

Binnen de gemeente Groningen zou daardoor eenzelfde herplantprincipe ontstaan als in de gemeente Amsterdam. Uitgangspunt hiervan is dat een gekapte boom wordt vervangen door een boom met een gelijkwaardig volume aan bladgroen. Daardoor is het dus mogelijk dat een boom vervangen wordt door meerdere bomen. Zo kan het zijn dat als er één boom van vijftig jaar gekapt wordt, er zeven nieuwe bomen van één meter hoog teruggeplant worden.

Ook kan de gemeente kiezen voor dikkere bomen voor herplant, wat volgens de gemeente Amsterdam als voordeel zou hebben dat er nauwelijks geld gestort moet worden in het compensatiefonds voor bomen. Ook financieel zou het weinig gevolgen hebben voor de gemeente, omdat er veel eerder wordt nagedacht over hoe de hoeveelheid groen door bomen op peil kan blijven.