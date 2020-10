College verwacht 1.350 meer bijstandsuitkeringen in 2021

nieuws

foto: André Huitenga

Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Groningen zal in 2021 vermoedelijk oplopen naar 12.000 inwoners. Dat is de schatting van het Centraal Planbureau, zo meldt het college van B&W donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

In de eerste maanden na de invoering van de coronamaatregelen is het aantal mensen in de bijstand en de WW sterk toegenomen. Begin september verstrekte de gemeente Groningen 10.225 uitkeringen, 276 meer dan toen de coronacrisis begon. Het aantal inwoners van de gemeente met een WW-uitkering is toegenomen van 3315 begin februari naar 4430 eind juli om vervolgend weer te dalen naar 4199 eind augustus.

Het gemeentebestuur verwacht daarom dat het voor rond de 1,3 miljoen euro aan extra personeel zal moeten inzetten om de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden aan te kunnen. B en w gaan ervan uit dat het Rijk deze extra kosten zal compenseren, maar neemt wel een extra risico op in de begroting.