nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft de milieustraten in de Rivierenbuurt, de Zeeheldenbuurt, Kostverloren, de Suikerbuurt en de Froukemaheerd voorlopig gesloten en geannuleerd.

Ook de wijkpost in Ten Boer is tot nader order gesloten. De sluiting is bedoeld om medewerkers en gebruikers te beschermen tegen het coronavirus, omdat het vaak druk is rond de milieustraten.

De afval-brengstations in de gemeente blijven gewoon geopend.