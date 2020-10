Gemeente onder voorwaarden akkoord met terrasverwarmers

nieuws

Foto: Andor Heij

De regels rond de tijdelijke terrasuitbreiding voor horecazaken worden verlengd van 1 november 2020 naar 1 april 2021. De gemeente wil de horeca daarmee helpen om de winter door te komen.

Horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland hadden hierom gevraagd. Veel horecazaken hebben slechts beperkt ruimte om gasten binnen te ontvangen. Daarom willen zij ook in de winter buitenterrassen kunnen openen, Dat is bovendien goed voor de levendigheid in de binnenstad. Dat bleek onder meer uit het succes van de terrassen op de Grote Markt, Vismarkt en het Suikerterrein.

Om in de winter gerieflijk buiten op een terras te kunnen zitten, zijn terrasverwarmers onontbeerlijk. De gemeente wil die echter alleen toestaan als ze duurzaam zijn. Zodra een horecaondernemers zich bij het loket meldt voor een terrasuitbreiding, zal de gemeente hem of haar in contact brengen met het duurzaamheidsplatform GWS.