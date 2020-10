Gemeente: nieuw muziekcentrum echt noodzakelijk

nieuws

Racoon op het podium van de Oosterpoort, na het winnen van de Popprijs 2012, foto Arjan Kamphuis

Het gemeentebestuur is niet van plan om de plannen voor de opvolger van De Oosterpoort in de ijskast te zetten. De raadsfractie van de SP had hierom gevraagd, gezien de slechte financiële situatie van de gemeente.

Het college van B&W vindt het onverstandig om de huidige situatie leidend te laten zijn voor besluiten die op de langere termijn spelen. De opvolger van De Oosterpoort moet er pas over zo’n tien jaar staan. Bovendien vindt het gemeentebestuur het belangrijk om juist in een crisissituatie te blijven investeren.

De SP denkt dat De Oosterpoort nog wel twintig jaar mee kan, mits de nodige aanpassingen worden gedaan. Volgens de gemeente zal dit ook vele miljoenen kosten, en nauwelijks iets opleveren.

Tenslotte merkt de SP op dat grote concerten ook in MartiniPlaza gehouden kunnen worden. Het college stelt dat de muziekindustrie de laatste jaren sterk veranderd is. Artiesten verdienen niet meer aan de plaatverkoop, maar aan concerten. Daarom is het aanbod van acts groter dan de gemeente kan plaatsen.