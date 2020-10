“Gemeente haalt doelstelling 30 procent sociale huurwoningen”

nieuws

foto: Rick van der Velde

In de gemeente Groningen zijn in 2019 en 2020 in totaal 521 woningen in de sociale huur toegevoegd. Dat meldt het college van B&W, in antwoord op vragen van de raadsfractie van de SP.

In het coalitieakkoord staat dat dat de gemeente streeft naar 30 procent sociale huurwoningen, exclusief studenten- en jongerenhuisvesting. Voor de periode 2019 en 2020 komt de gemeente uit op 26 procent, maar het weglaten van jongerenhuisvesting geeft geen volledig beeld. Projecten als Helix en Polaris zijn er buiten gehouden, maar richten zich ook op starters en jonge werkenden. Inclusief de aantallen gericht op jongerenhuisvesting wordt de 30 procent wel gehaald.

De SP wil verder dat de gemeente bij nieuwbouwprojecten zorgt voor meer sociale huurwoningen. Het gemeentebestuur meldt dat er voor diverse projecten afspraken gemaakt zijn over het aandeel sociale huur. Voor De Held wordt uitgegaan van minimaal 30 procent, voor de Suikerzijde en Stadshavens van 15 procent en voor Meerstad van 10 procent of meer.