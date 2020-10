Gemeente doet dekens om zieke kastanjes en spuit er knoflook in

nieuws

Foto: F. Lamiot via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Tijdens de laatste inspectieronde van de gemeente Groningen bleken negen kastanjebomen dood te zijn en eentje ernstig aangetast. Deze bomen worden gekapt voor de veiligheid, zo meldt de gemeente donderdag.

De dode bomen staan verspreid door de stad, van de Vismarkt tot de Oosterparkwijk. Vlak voordat ze verwijderd worden, krijgen ze een lint waarop staat waarom ze weg moeten. Daarna plant de gemeente weer 10 bomen terug. “We halen ze weg, anders kan er een tak afbreken, of zelfs de hele boom scheuren”, zegt Wieteke de Boer, beleidsmedewerker bij Stadsbeheer. “We willen geen risico op ongelukken, veiligheid staat voorop.”

De gemeente telt 1717 kastanjebomen. Iets meer dan de helft daarvan heeft, in meer of mindere mate, de kastanjeziekte. Helaas is er nog geen medicijn. “Laatst hebben we een proef met warmtebehandeling gedaan” vertelt Henk Jan Hofman, bomenspecialist bij de gemeente. “We hebben bomen in dekens gewikkeld, omdat bij warmte de bacterie dood zou gaan. We doen nu ook een proef waarbij we onder lage druk knoflookextract in de sapstroom brengen. We weten nog niet wat de uitkomsten zijn, maar we zetten alles op alles om de bomen te behouden.”

De kastanjebloedingziekte, of gewoon ‘kastanjeziekte’, is sinds 2002 in ons land. “Je herkent een zieke boom aan bruine vlekjes op de stam”, gaat Hofman verder. “Het is een bacterie die een boom ernstig kan aantasten, en als er zwam bijkomt, wordt hij breukgevoelig. Gevolg is dat zware takken kunnen afbreken, zelfs bij windstil weer.”