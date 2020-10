Treinverkeer richting Zwolle hervat na aanrijding

nieuws

Foto Andor Heij Station Meppel

Het treinverkeer richting Zwolle is maandagavond weer hervat nadat er eerder in de avond een aanrijding plaatsvond op het traject. Inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.

De aanrijding gebeurde rond 19.10 uur ter hoogte van de spoorwegovergang Reeststouwe in Meppel. Een intercity vanuit Zwolle richting Leeuwarden kwam op de spoorwegovergang in botsing. Spoorbeheerder ProRail legde daarop het treinverkeer tussen de Drentse stad en Zwolle stil. Vervoersbedrijf NS zette bussen in. Reizigers moesten rekening houden met een half uur vertraging.

Rond 22.30 uur waren de problemen voorbij. Om 23.00 uur reden de treinen weer volgens de dienstregeling.