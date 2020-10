Geen ‘gemengde zone’ tijdens proeftuin Grote Markt

nieuws

Van de twee proeftuin op de Grote Markt, die aanstaande woensdag en donderdag plaats zou vinden, blijven alleen de grote informatieborden met schetsen en de geplaatste bomen over. Dat heeft de gemeente Groningen besloten, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen die dinsdagavond worden aangekondigd.

“Tijdens deze proeftuin wilden we op woensdag 14 en donderdag 15 oktober onder andere een zogenaamde ‘gemengde zone’ testen en mogelijkheden creëren voor zitten, groen en spelen”, zo laat de gemeente weten op de website Binnenstad 050. “Helaas hebben we vanwege de ern”st van het coronavirus en het toenemende aantal besmettingen in Groningen moeten besluiten hiervan af te zien.

De grote panelen, die wel op de Grote Markt komen te staan, worden op grote afstand van elkaar geplaatst. De inmiddels geplaatste tijdelijke bomen blijven voorlopig ook op de Grote Markt staan.