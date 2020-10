Geen extra toegankelijke toiletten in binnenstad

nieuws

Het gemeentebestuur van Groningen is niet van plan om op korte termijn extra openbare, toegankelijke toiletten te gaan bouwen in de binnenstad. Dat schrijft het college van B&W vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. In plaats daarvan moeten bestaande openbare en opengestelde toiletten in de binnenstad beter in kaart worden gebracht voor gebruikers.

De gemeente liet, op aandringen van de raad, onderzoek uitvoeren naar de toegankelijke toiletten in de binnenstad. De resultaten daarvan zijn overgenomen door de raad. Bureau Buitendienst adviseert de gemeente om eerst te kijken naar alternatieven voor nieuw te bouwen toiletgebouwen voor mensen met een lichamelijk beperking.

Op dit moment zijn er, in ieder geval overdag, genoeg reguliere toiletten binnen de oppervlakte van de binnenstad. Dat is zeker zo als er openbare toiletten in de nieuwe fietsenstalling onder het oude pand van V&D gebouwd worden. Maar of deze toiletten toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, is volgens Bureau Buitendienst niet goed uitgezocht. Ook is bij het publiek niet duidelijk waar de toiletten zijn en of de toiletten die er zijn, gebruikt kunnen worden door mensen een specifieke beperking. Zo verschillen de groottes van rolstollen sterk. Sommige toiletten zijn daardoor wel geschikt voor sommige mensen met een lichamelijke beperking, maar voor sommige niet.

Het onderzoeksbureau adviseert daarom om iemand binnen de gemeente verantwoordelijk te maken voor het toiletbeleid in de binnenstad. Daarnaast stelt het rapport dat de gemeente een toiletbeleid moet maken, dat is gericht op een combinatie van openbare en opengestelde toiletten. Deze toiletten moeten fysiek en online goed zichtbaar zijn, zodat mensen makkelijk kunnen vinden waar ze een toegankelijk toilet kunnen vinden.