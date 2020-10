‘Geen buslijnen opheffen in nieuwe dienstregeling, wel minder bussen’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de nieuwe busdienstregeling die in december wordt ingevoerd zullen in Groningen en Drenthe geen buslijnen opgeheven worden. Wel gaan er als gevolg van bezuinigingen minder bussen rijden.

Dinsdagavond werden raadsleden en statenleden bijgepraat door het OV-bureau Groningen Drenthe. De opdrachtgever voor het openbaar vervoer in beide provincies verwacht dat er ook in 2021 nog altijd minder mensen gebruik maken van de bussen dan voor de coronacrisis. De verwachting is dat er nog altijd veel thuisgewerkt gaat worden. Het OV-bureau denkt dat volgend jaar het aantal reizigers op 78 procent van het normaal komt.

Volgend jaar moet er vier miljoen euro bezuinigd gaan worden. Dit komt neer op ongeveer vijf procent van de totale begroting. Het OV-bureau geeft heel duidelijk aan dat er geen lijnen opgeheven zullen worden. Wel gaan er minder bussen rijden. Lijnen waar nu bijvoorbeeld acht bussen rijden gaan straks zes rijden, of van zes naar vier. Wel zegt het OV-bureau dat er nog veel onzekerheden zijn. Zo is nog onduidelijk hoeveel geld van het steunpakket van de Rijksoverheid voor het openbaar vervoer naar Groningen en Drenthe gaat. Daarnaast blijft er onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus en de eventuele gevolgen die hier aan gekoppeld zijn.