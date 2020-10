Gebied rond woning in Lewenborg enige tijd afgezet door politie

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een gebied rond een woning aan de Sloep in de wijk Lewenborg is zondagmiddag enige tijd afgezet geweest. Dat meldt de politie.

De Groninger brandweer kreeg rond 15.40 uur een melding binnen van een aardgaslekkage in een woning. Daarop werd er uitgerukt met een tankautospuit en een hoogwerker. “Politieagenten waren op dat moment al ter plaatse”, vertelt incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ze hebben met linten een vrij groot gebied rond een woning afgezet. Brandweerlieden hebben direct na het ter plaatse komen een slang uitgerold.”

Volgens politiewoordvoerder Robert Jan Valkema moesten de hulpdiensten in actie komen voor een persoon die medische hulp nodig had. “Wij hebben bij het incident hand- en spandiensten verleend. We hebben gewacht tot de ambulancedienst ter plaatse was. Daarna hebben we ervoor gezorgd dat de persoon meegenomen kon worden.”

Binnen een half uur kon de afzetting opgeheven worden.