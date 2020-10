GCC en Gastvrij Groningen delen donderdagmiddag 400 mondkapjes uit

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Op initiatief van de Groningen City Club en Gastvrij Groningen worden donderdag 1 oktober 400 mondkapjes uitgedeeld aan het winkelend publiek. Hiermee willen ze laten zien, de adviezen om een mondkapje te dragen in winkels te ondersteunen.

Voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club zegt: ‘Om te voorkomen dat we straks weer naar een ‘intelligente lockdown’ toegaan moeten we alle zeilen bijzetten. Dus niet alleen het houden van anderhalve meter afstand maar ook het dragen van een mondkapje in de winkels ondersteunen we van harte.”

Wethouder Paul de Rook geeft donderdagmiddag om 16.00 uur het startschot, samen met Eric Bos. Vrijwilligers delen aansluitend de 400 mondkapjes uit in de binnenstad.