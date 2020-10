Gaslucht in appartementencomplex Schaaksport blijkt loos alarm

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest donderdagochtend in actie komen in een appartementencomplex aan de Schaaksport. In het gebouw werd een gaslucht geroken.

De melding kwam rond 11.10 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Een bewoonster rook op één van de gangen zo nu en dan een gaslucht”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “Wij zijn daarop op onderzoek uitgegaan. Omdat het om een mogelijke gaslekkage in een gebouw gaat volgen we daarbij een protocol. Brandweermensen gaan dan met een ademluchttoestel op het gebouw in. Op de bewuste gang hebben ze met onze viergasmeter metingen verricht. Uit die metingen bleek dat er niets aan de hand was. Het gebouw is daarop weer vrijgegeven.”

De brandweer keerde binnen een kwartier weer terug naar de kazerne. Waar de vreemde lucht, die geroken werd, wel door veroorzaakt is, is onbekend.