“Gaat het college van B&W de Cliëntenraad de nek omdraaien?”

Foto: Casper Slotboom

De Cliëntenraad Werk en Inkomen maakt zich ernstige zorgen over haar toekomst. Ze is bang dat het college de Raad de nek om wil draaien.

Vanwege de herindeling moet er voor 1 januari aanstaande een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad komen. “Onder de noemer ‘zorgvuldigheid en een open en transparant proces’ heeft het college voorgesteld om nieuwe spelregels op te stellen voor de werving en selectie van de voorzitter en de leden van de Cliëntenraad”, zegt de huidig ad interim-voorzitter Hans Alderkamp. “Een wethouder gaat zelfs in de sollicitatiecommissie van de voorzitter plaatsnemen. Van de huidige leden van de Cliëntenraad mag hooguit één iemand in die selectiecommissie zitten. Wie verder, naast de vakdirecteur, nog in de selectiecommissie gaan zitten, blijft in nevelen gehuld.”

“Het staat ook haaks op de praktijk waarin het college alleen voorwaardenscheppend is en elke schijn van bemoeienis met en beïnvloeding van de Cliëntenraad vermeden wordt. De voorgestelde collegebemoeienis en de minimalisering van de rol van huidige Cliëntenraadsleden in beide procedures is voor de leden van de Cliëntenraad niet acceptabel.”

Volgens Alderkamp wordt hiermee de onafhankelijkheid van de Cliëntenraad onderuit gehaald. De voorzitter vindt het ook vreemd dat de huidige leden opnieuw moeten solliciteren als ze lid willen blijven terwijl ondertussen van hen gezegd wordt dat ze goed werk leveren. “Het op deze wijze

afserveren van de ervaring en deskundigheid van de huidige leden is voor ons niet acceptabel. Daarnaast riekt het naar het willen lozen van kritische leden. In de afgelopen jaren heeft de Cliëntenraad, zelfs tijdens de beperkingen door corona, meerdere adviezen uitgebracht die

aanvullend op en afwijkend van het voorgestelde beleid waren; recentelijk nog over Schakelkans. Advisering vanuit het perspectief en de belangen van de doelgroep, zoals onze taak is, loopt niet altijd parallel aan de plannen van het college.”

De Cliëntenraad vindt dat met deze werkwijze de voortzetting van een onafhankelijke Cliëntenraad in gevaar wordt gebracht. De leden roepen de gemeenteraad op om in actie te komen en garant te gaan staan voor een onafhankelijke Cliëntenraad.