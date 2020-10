Forum Groningen verkozen tot Beste Gebouw van het Jaar

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Forum Groningen is donderdagavond verkozen tot Beste Gebouw van het Jaar. Dat is bekendgemaakt tijdens een livestream van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, BNA.

De jury schrijft in haar rapport lovende woorden: “Het is knap hoe de architecten deze kolos op de krappe locatie achter de Grote markt hebben laten landen, waarbij de beschikbare ruimte maximaal is benut. Nog veel indrukwekkender is het gebouw zelf, dat sterk contrasteert met de omgeving, maar ook past in deze stad met zijn moderne architectuur. Maar bovenal waren we onder de indruk van de bruisende binnenwereld, waar studenten boven hun boeken hangen, kinderen spelen en gezinnen een dagje uit beleven. Een gebouw met een enorme aantrekkingskracht en verblijfskwaliteit, dat in alle opzichten een verrijking is voor de stad, als icoon, cultuurwarenhuis, panoramabalkon en als stadshuiskamer.”

Het Forum moest het opnemen tegen negen andere genomineerden. Eén van deze genomineerden was DOMUSDELA in Eindhoven. Dit gebouw kreeg de publieksprijs toegekend. Het is niet de eerste prijs voor het Forum. Eerder deze week won het gebouw al een Dutch Design Award en in september werd het uitgeroepen tot beste gebouw van Groningen. In november kan er nog een prijs aan de erelijst worden toegevoegd omdat het Forum in de race is voor de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2020. De prijs van BNA werd voor de vijftiende keer uitgereikt.