Filmpje van spelende otters bij Frieseveen

Bij Frieseveen nabij de Meerweg verblijft al een tijdje een trio otters. Ze genieten van de omgeving en van elkaar.



Sonja van der Wijk heeft een filmpje op Twitter geplaatst, waarop dat goed te zien is. ‘Hoe meer mensen weten van de prachtige dieren die in deze omgeving leven, hoe beter’.

Ze roept automobilisten in deze omgeving op hun snelheid te matigen.

Het prachtige Friescheveense #otter trio is er nog steeds! Ondertussen wordt er hard gewerkt om de Meerweg veiliger te maken in de toekomst. Hoe meer mensen weten van de prachtige dieren die in deze omgeving leven, hoe beter. 🙏 Matig je snelheid op dit soort wegen! pic.twitter.com/UTP7jqv6PV

— Sonja van der Wijk (@sonspopkes) October 28, 2020