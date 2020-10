Fietsster lichtgewond bij botsing met scooter in Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Zuiderweg in Hoogkerk is een fietsster lichtgewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur ter hoogte van de kruising met de Bangeweer. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Het gaat om een botsing tussen een scooter en een fietsster. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De fietsster is lichtgewond geraakt. Zij is in een ambulance behandeld en zal zich voor verdere behandeling bij een huisartsenpost moeten melden.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Beide voertuigen raakten lichtbeschadigd.