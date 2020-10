Fietsster gewond bij verkeersongeluk Pop Dijkemaweg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Pop Dijkemaweg is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur ter hoogte van de kruising met de Akeleiweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Het gaat om een aanrijding tussen een fietsster en een personenauto. Door de botsing kwam de vrouw ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een verpleegkundige van de ambulancemotor heeft de vrouw nagekeken. Ze had een aantal wondjes die ter plaatse behandeld konden worden. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haar man is haar komen ophalen in een auto.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Beide voertuigen liepen enige schade op.