Fietsersbond: ‘Situatie in Haren is verbeterd, maar nog lang niet ideaal’

Foto: André Renkens via Pixabay

Volgens de Fietsersbond Groningen is de situatie voor fietsers in het afgelopen jaar zeker verbeterd op een aantal plekken in Haren. Maar er zijn nog steeds plekken in het dorp waar grote ingrepen nodig zijn voor de veiligheid en de doorstroming.

Sinds deze week ligt het fietspad langs de Geertsemaweg vanaf de spoorovergang tot het zwembad er prima bij, zo stelt de Harense afdeling van de Fietsersbond. Het fietspad kreeg een nieuwe laag asfalt. Ook bij de P+R in het dorp zijn aanpassingen gedaan, het asfalt is verhoogd en heeft geen rand meer met het voetpad. Ook is de bocht bij de Rummerinkhof voorzien van nieuw asfalt.

De Fietsersbond is echter nog niet tevreden over verschillende andere plekken in en om Haren. De rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg is de bond nog steeds een doorn in het oog. Fietsers hebben hier geen voorrang. Ook hebben fietsers op het fietspad bij het Transferium geen voorrang op de plek waar auto’s het transferium in- en uitrijden.

Verder vraagt de bond om verbetering van de fietspaden in het buitengebied. Zo is de oversteek naar Appelbergen vanaf de Rijksstraatweg gevaarlijk volgens de bond. “Eerst oversteken naar de Viaductweg, dan 100 m naar het zuiden fietsen aan de westkant. Dit is weliswaar toegestaan, maar het is een onlogische en onveilige situatie. Er zou een oversteek voor fietsers moeten komen ter hoogte van de Hoge Hereweg”, zo stelt de Fietsersbond