Fietser gewond bij verkeersongeluk Iepenlaan

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op de Iepenlaan is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van de kruising met de Beukenlaan. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Het gaat om een ongeluk waarbij een personenauto en een fietser betrokken zijn. De fietser is gewond geraakt en is in een ambulance behandeld. Het is onbekend of de persoon daarna ook meegenomen is naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.