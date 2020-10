Fietser gewond bij verkeersongeluk Hoendiep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagochtend op het Hoendiep is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur ter hoogte van de kruising met de Atoomweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De automobilist kwam vanaf het Hoendiep en reed de Atoomweg op. Bij die manoeuvre werd een fietser over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was. Door de botsing kwam de fietser ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De politie zette een rijstrook van de Atoomweg af. Verpleegkundigen van de ambulance hebben de fietser gecontroleerd. Deze kon ter plaatse behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Zowel de auto als de fiets liepen enige schade op.