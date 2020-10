Fietser gewond bij aanrijding Plutolaan

nieuws

Foto: Martin Nuver, 112groningen

Bij een aanrijding woensdagmorgen op de kruising Plutolaan – Venuslaan in de wijk Paddepoel is een fietser gewond geraakt. Dat meldt de ongevallenwebsite 112groningen.

De fietser botste rond 10.45 uur op een auto. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto moest mee naar het politiebureau om te bepalen of hij onder invloed van drugs of alcohol verkeerde. Er is hem bloed afgenomen. De uitslag daarvan is nog niet bekend.

Door het ongeval raakte een voorband van de auto lek. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de aanrijding.